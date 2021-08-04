Санврачи закрыли аварийную школу в ЗКО: родителей не устраивают варианты замены

Возраст закрытой школы - около 60 лет.

В селе Атамекен санитарные врачи закрыли аварийную школу, а вот где теперь дети будут учиться, местные власти не решили. Варианты чиновников категорически не устраивают родителей, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Как уточняется, возраст старой школы - около 60 лет. В здании протекает крыша, стены рушатся, классы очень маленькие. Всего там училось 110 школьников. Школу признали аварийной еще три года назад. Возить детей на уроки в соседнее село за 25 км родители отказались, так как смущает оживленная трасса, по которой придется ездить регулярно, включая зиму.

Говорят, что детей в другую школу переведут. В каждой семье по три-четыре ребенка, где их там поселить? Интерната нет. Каждый день возить? Вы видели трассу? В каком она состоянии? Там каждый день аварии, - возмущен житель села Атамекен Адильбек Тулеуов.

Местные чиновники от образования предложили альтернативу: начальные классы втиснуть в мини-центр. Средние - обучать временно в сельском музее. А старшие - разместить в клубе. Но родители снова выступили против. Школу уже пятый год построить не могут. То с документацией не порядок, то с подрядчиками судятся. В итоге даже проекта здания по факту нет, но в акимате оптимизма не теряют.

Проект будет разработан до конца августа, далее будет подана бюджетная заявка. До конца года будет построена школа, - утверждает начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Акжайыкского района Мейрам Каиржанов.

Но сельчане утверждают, что будут спокойны только в тот момент, когда начнут заливать фундамент здания, так как они устали от обещаний.

На то, чтобы найти компромисс с жителями села, у чиновников осталось меньше месяца.

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