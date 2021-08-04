Массовые протесты вызвало изнасилование и убийство девятилетней девочки в Индии

Полиция обвинила в преступлении четырех мужчин.

Сотни человек вышли на акции протеста в столице Индии из-за жестокого изнасилования, убийства и принудительной кремации девятилетней девочки, передает zakon.kz.

Полиция обвинила в преступлении четырех мужчин, один из которых оказался индуистским священником. Мать девочки послала ее в крематорий за питьевой водой, где на нее и напали злоумышленники. Впоследствии окровавленное тело ребенка нашли на земле, на ней были синяки и ссадины, а одежда была мокрой, - пишет lenta.ru.

По словам женщины, преступники попросили ее не вызывать полицию, чтобы избежать проведения вскрытия, которое докажет их вину. Сперва они предлагали ей взятку, а после начали угрожать. Несмотря на возражения матери, преступники сожгли останки жертвы. Однако полиция все равно возбудила против них уголовное дело, основываясь на показаниях родителей жертвы.

Протестующие требуют привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для "дочери Индии". Они обратились к властям с призывом решить проблему с безопасностью в стране и предпринять необходимые меры для защиты женской части населения, - отмечается в сообщении.

Индия считается одной из самых небезопасных стран для женщин. Там регистрируют несколько десятков случаев насилия каждый день, многие из которых заканчиваются смертью жертвы. 30 июня сотрудники служб безопасности индийского штата Андхра-Прадеш нашли чемодан с обугленным телом 27-летней женщины. Полиция объявила мужа погибшей главным подозреваемым по делу. Предполагается, что он убил женщину, сжег ее тело и спрятал останки в чемодане.

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