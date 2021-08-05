Два преступления сексуального характера в отношении детей в Петропавловске

Полиция СКО просит родителей быть более бдительными.

За последнюю неделю в Петропавловске было зарегистрировано два факта совершения насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних детей в возрасте девяти и 13 лет, передает zakon.kz.

3 августа задержан ранее судимый житель областного центра по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 121 УК РК “Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней", - сообщает официальный интернет-ресурс МВД РК.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Также 4 августа поступило сообщение о насильственных действиях сексуального характера в отношении другой малолетней девочки. Факт внесен в ЕРДР по ч. 4 статьи 121 УК РК. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновного лица, - отмечается в сообщении.

Данные преступления находятся на особом контроле руководства Департамента полиции Северо-Казахстанской области и областной прокуратуры.

Просим родителей быть более бдительными и не оставлять своих детей без присмотра, - обратились к гражданам полицейские.

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