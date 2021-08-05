США считает неверным призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию от COVID-19

Ранее в ВОЗ заявили, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные дозы вакцины от коронавируса.

Администрация США, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановить ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявила в среду, 4 августа, передает zakon.kz.

Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то и другое, - приводит lenta.ru слова Псаки.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, "бустерные" дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами.

По его словам, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября. Ближайшей целью он назвал по меньшей мере 10% вакцинированных среди населения каждой страны.

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