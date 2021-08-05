Трехэтажный торговый дом загорелся в Уральске

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Пожар начался в 19:46.
Пожар разгорелся в мебельном салоне и ковровом бутике, передает zakon.kz.
Пожар произошел в мебельном салоне и ковровом бутике, расположенном на первом этаже трехэтажного торгового дома "Руслан". Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 20.55, - пояснили порталу "Мой город" в пресс-службе ДЧС ЗКО.
Как уточняется, пожар в торговом доме начался в 19:46.
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