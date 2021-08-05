Рождение индийского двухголового козленка обсуждают в Сети

Мутанты чаще всего умирают вскоре после рождения.

В индийском штате Тамилнад на свет появился двухголовый козленок, который имеет четыре глаза, два носа и лишь один рот, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Видео с чудо-зверем опубликовали в Сети, вызвав бурные обсуждения среди пользователей.

Как уточняется, из-за слабости конечностей детеныш не может стоять.

Мутация, из-за которой у козленка сразу две головы, называется полицефалией. Она часто встречается у пресмыкающихся и млекопитающих, в том числе и у человека. Чаще всего она наблюдается в тех случаях, когда не происходит окончательного разделения двух эмбрионов. В результате у плода появляются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения, - говорится в сообщении.

Хотя такие мутанты чаще всего и умирают вскоре после рождения, бывают исключения. Так, например, ранее сообщали о том, что в Индии женщина родила двухголовую дочь с тремя руками.

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