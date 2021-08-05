Назван способ улучшить сотовую связь на даче

Деревни отличаются большей удаленностью от базовой станции.

Для улучшения сотовой связи на даче нужно сначала изучить возможность и качество приема сигнала, а также определить региональных операторов, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По его словам, удаленность от базовой станции в деревнях больше.

В любом случае географические параметры — равнины, долины — меняют расстояние возможного сигнала, он заметно отличается от математически выбранной картинки на сайте оператора, — подчеркивает специалист.

Кусков рекомендует установить репитеры на фасадах или окнах или USB-модем с выносной уличной антенной. В самом крайнем случае эксперт советует использовать спутниковый интернет.

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