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Олимпиада в Токио: за кого из казахстанских спортсменов болеть 5 августа

Фото: olympic.kz 5 августа 2021, 07:24

Сегодня казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в семи видах спорта.

Сегодня, 5 августа, казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

03:30 Плавание на открытой воде. МужчиныВиталий Худяков

06:10 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. ЖенщиныНадежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова

08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала74 кг. Данияр Кайсанов - Кейсукэ Отогуро (Япония)

08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала125 кг. Юсуп Батырмурзаев - Геннадий Чудинович (Германия)

08:30 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала53 кг. Татьяна Ахметова - Роксана Марта Засина (Польша)

09:05 Каратэ. Мужчины. Квалификация67 кг. Дархан Асадилов

10:00 Современное пятиборье. ЖенщиныЕлена Потапенко

11:48 Бокс. Мужчины. Полуфинал52 кг. Сакен Бибосынов - Галаль Яфай (Великобритания)

12:30 Велотрек. Мужчины. ОмниумАртем Захаров

13:30 Современное пятиборье. МужчиныПавел Ильяшенко

13:30 Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 километровГеоргий Шейко

14:00 Каратэ. Женщины. Квалификация55 кг. Молдир Жанбырбай

15:50 Вольная борьба. Мужчины. Матч за «бронзу»57 кг. Нурислам Санаев

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