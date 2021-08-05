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О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: zakon.kz. 5 августа 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 августа 2021 года , сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1434,
  • в городе Алматы - 1570,
  • в городе Шымкент - 535,
  • в Акмолинской области - 259,
  • в Актюбинской области - 403,
  • в Алматинской области - 320,
  • в Атырауской области - 397,
  • в ВКО - 288,
  • в Жамбылской области - 160,
  • в ЗКО - 185,
  • в Карагандинской области - 931,
  • в Костанайской области - 279,
  • в Кызылординской области - 205,
  • в Мангистауской области - 225,
  • в Павлодарской области - 303,
  • в СКО - 151,
  • в Туркестанской области - 147.

Всего в стране подтверждено 610 744 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 7276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 2018,
  • в городе Алматы - 1701,
  • в городе Шымкент - 289,
  • в Акмолинской области - 186,
  • в Актюбинской области - 324,
  • в Алматинской области - 289,
  • в Атырауской области - 257,
  • в ВКО - 111,
  • в Жамбылской области - 50,
  • в ЗКО - 62,
  • в Карагандинской области - 1041,
  • в Костанайской области - 303,
  • в Кызылординской области - 99,
  • в Мангистауской области - 147,
  • в Павлодарской области - 107,
  • в СКО - 167,
  • в Туркестанской области - 125.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 499 965 человек.

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