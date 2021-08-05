О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 августа 2021 года , сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1434,
- в городе Алматы - 1570,
- в городе Шымкент - 535,
- в Акмолинской области - 259,
- в Актюбинской области - 403,
- в Алматинской области - 320,
- в Атырауской области - 397,
- в ВКО - 288,
- в Жамбылской области - 160,
- в ЗКО - 185,
- в Карагандинской области - 931,
- в Костанайской области - 279,
- в Кызылординской области - 205,
- в Мангистауской области - 225,
- в Павлодарской области - 303,
- в СКО - 151,
- в Туркестанской области - 147.
Всего в стране подтверждено 610 744 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀
В Казахстане 7276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 2018,
- в городе Алматы - 1701,
- в городе Шымкент - 289,
- в Акмолинской области - 186,
- в Актюбинской области - 324,
- в Алматинской области - 289,
- в Атырауской области - 257,
- в ВКО - 111,
- в Жамбылской области - 50,
- в ЗКО - 62,
- в Карагандинской области - 1041,
- в Костанайской области - 303,
- в Кызылординской области - 99,
- в Мангистауской области - 147,
- в Павлодарской области - 107,
- в СКО - 167,
- в Туркестанской области - 125.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 499 965 человек.
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