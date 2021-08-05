О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 августа 2021 года , сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1434,

в городе Алматы - 1570,

в городе Шымкент - 535,

в Акмолинской области - 259,

в Актюбинской области - 403,

в Алматинской области - 320,

в Атырауской области - 397,

в ВКО - 288,

в Жамбылской области - 160,

в ЗКО - 185,

в Карагандинской области - 931,

в Костанайской области - 279,

в Кызылординской области - 205,

в Мангистауской области - 225,

в Павлодарской области - 303,

в СКО - 151,

в Туркестанской области - 147.

Всего в стране подтверждено 610 744 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 7276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 2018,

в городе Алматы - 1701,

в городе Шымкент - 289,

в Акмолинской области - 186,

в Актюбинской области - 324,

в Алматинской области - 289,

в Атырауской области - 257,

в ВКО - 111,

в Жамбылской области - 50,

в ЗКО - 62,

в Карагандинской области - 1041,

в Костанайской области - 303,

в Кызылординской области - 99,

в Мангистауской области - 147,

в Павлодарской области - 107,

в СКО - 167,

в Туркестанской области - 125.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 499 965 человек.

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