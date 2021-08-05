Опубликованы новые данные по смертям от коронавируса и пневмонии в Казахстане 

158 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане.

125 человек скончались от коронавируса и 33 - от пневмонии за сутки в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На 5 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 600 человек (104 377+ и 3223 КВИ-), из них в стационарах находятся - 29 623 пациента, на амбулаторном уровне - 77 977.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1832 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 417, на аппарате ИВЛ - 202 пациента, - сообщает Министерство здравоохранения.

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