Как купить арбуз без нитратов

Приложение zakon.kz
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По словам агронома, толстая корка говорит о высоком содержании нитратов.
Агроном Владимир Викулов назвал явный признак концентрации нитратов в арбузе, передает zakon.kz.
Поверхность арбуза должна быть гладкой. Сортов с бугристой поверхностью практически нет. Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов, - сказал он в интервью радио Sputnik.
По его словам, арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества.
Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу "бумага все стерпит". Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы. Владимир Викулов
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