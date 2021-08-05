Уровень инфляции демонстрирует новый антирекорд - исследование

Впервые с конца 2016 года инфляция составила 8,4%.

Прожиточный минимум в стране уменьшился на 1%, в то время как цены на товары и услуги выросли на 0,7%, сообщает zakon.kz.

В июле текущего года величина прожиточного минимума составила 38,4 тыс. тг — на 14,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (33,7 тыс. тг). При этом за месяц прожиточный минимум уменьшился на 0,9%, - говорится в исследовании Ranking.kz.

Тем временем уровень инфляции демонстрирует новый антирекорд. Впервые с конца 2016 года инфляция составила 8,4%.

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В свою очередь, продовольственные товары за месяц подорожали на 0,7%, непродовольственные — на 0,5%, платные услуги — на 0,8%, - отметили аналитики.

В региональном разрезе лидером по величине прожиточного минимума традиционно стала Мангистауская область: 44 тыс. тг — на 14,3% больше по сравнению со средним значением по республике.

В тройку лидеров также вошли Нур-Султан (43,4 тыс. тг) и Алматы (40,8 тыс. тг) — на 12,8% и 6,2% соответственно больше, чем в среднем по стране. Замыкают ТОП-5 Восточно-Казахстанская (39,6 тыс. тг) и Павлодарская (39,3 тыс. тг) области.

Только в вышеуказанных регионах значение величины прожиточного минимума превышает среднереспубликанский уровень.

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Наименьшее значение наблюдается в Западно-Казахстанской области: 34,7 тыс. тг — на 9,8% меньше, чем в среднем по стране.

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