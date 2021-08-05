Казахстанский борец-вольник прошел в четвертьфинал ОИ-2020

Соперником Данияра Кайсанова в четвертьфинале станет египтянин Реда Рамадан Хуссейн.

Двукратный чемпион Азии по вольной борьбе из Казахстана Данияр Кайсанов стартовал с победы на Олимпиаде-2020, передает zakon.kz.

На Олимпийских играх-2020 в Токио проходят соревнования борцов вольного стиля, где участие также принимают спортсмены из Казахстана.В схватке 1/8 финала весовой категории до 74 кг двукратный чемпион Азии Данияр Кайсанов встретился с японцем Кейсукэ Отогуро. Итогом поединка стала победа Кайсанова (туше), - говорится в сообщении sports.kz.

Соперником казахстанца в четвертьфинале станет египтянин Реда Рамадан Хуссейн.

Накануне другой казахстанский вольник Нурислам Санаев дошел до полуфинала, но уступил в нем индийцу Рави Кумару и теперь сразится за "бронзу" с болгарином Георги Вангеловым.

Читайте также: Стали известны соперники казахстанских борцов на Олимпиаде

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!