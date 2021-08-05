Ученые назвали причину опасных осложнений при коронавирусе 

Названа причина опасных осложнений при коронавирусе.

Ученые Университета Альберты в Канаде назвали причину опасных осложнений при коронавирусе, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, они определили белок в крови, который способствует цитокиновому шторму - опасному состоянию, которое часто становится причиной смерти пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Выброс цитокинов коррелирует с уровнем галектина-9 в плазме крови: чем его больше, тем больше вероятность цитокинового шторма.

Исследователи проанализировали плазму крови 120 пациентов с коронавирусом. Оказалось, уровни галектина-9 у этих пациентов были значительно выше, чем у людей с ВИЧ и раком, у которых содержание этого белка также превосходит норму. Высокий уровень галектина-9 может служить надежным биомаркером коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, а также предиктором серьезных осложнений.

Галектин-9 связывается с иммунными клетками и заставляет их быстро высвобождать провоспалительные цитокины в ответ на инфекцию COVID-19. Из-за прогрессирующего воспаления происходит повреждение тканей, из-за чего высвобождается еще больше галектина-9 и активируется еще больше иммунных клеток, производящих цитокины. Даже если пациенты переживут системное воспаление организма, при котором нарушается работа внутренних органов, они будут страдать от длительных последствий, известных как постковидный синдром, - заявили они.

Хотя лактоза или антитела против галектина-9 могут служить основой для средств, ингибирующих белок, в настоящее время на рынке нет препаратов, специально предназначенных для блокирования галектина-9 у людей.

Ученые планируют доказать, что подавление белка действительно способно уменьшить ущерб организму от цитокинового шторма с использованием животных моделей.

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