Данияр Кайсанов прошел в полуфинал Олимпийских игр

Встреча завершилась со счетом 8:5.

Казахстанский борец "вольник" Данияр Кайсанов вышел в полуфинал олимпийского турнира, сообщает zakon.kz.

По данным Olympic.kz, в четвертьфинале турнира в весовой категории до 74 килограммов Кайсанов проводил поединок с представителем Египта Редой Рамаданом Хуссейном.

Встреча завершилась со счетом 8:5, - говорится в сообщении.

В полуфинале соперником Кайсанова станет представитель России - двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!