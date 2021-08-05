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Данияр Кайсанов прошел в полуфинал Олимпийских игр

Фото: НОК Казахстана, Сали С... 5 августа 2021, 10:46

Встреча завершилась со счетом 8:5.

Казахстанский борец "вольник" Данияр Кайсанов вышел в полуфинал олимпийского турнира, сообщает zakon.kz.

По данным Olympic.kz, в четвертьфинале турнира в весовой категории до 74 килограммов Кайсанов проводил поединок с представителем Египта Редой Рамаданом Хуссейном.

Встреча завершилась со счетом 8:5, - говорится в сообщении.

В полуфинале соперником Кайсанова станет представитель России - двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков.

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