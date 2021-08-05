Данияр Кайсанов прошел в полуфинал Олимпийских игр

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Встреча завершилась со счетом 8:5.
Казахстанский борец "вольник" Данияр Кайсанов вышел в полуфинал олимпийского турнира, сообщает zakon.kz.
По данным Olympic.kz, в четвертьфинале турнира в весовой категории до 74 килограммов Кайсанов проводил поединок с представителем Египта Редой Рамаданом Хуссейном.
Встреча завершилась со счетом 8:5, - говорится в сообщении.
В полуфинале соперником Кайсанова станет представитель России - двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!