Каратист Асадилов одержал победу над турецким спортсменом на Олимпиаде

Поединок завершился со счетом 6:2.

Каратист Дархан Асадилов стартовал с победы на Олимпиаде-2020, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что в Токио проходит первый в истории олимпийский турнир по каратэ.

По данным Olympic.kz, Казахстан в первый день соревнований представляют двое каратистов: Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай.

Асадилов, выступая в отборочном раунде в весовой категории до 67 килограммов, одержал победу над представителем Турции Эраем Самданом. Поединок завершился со счетом 6:2. Следующим соперником Асадилова станет Фирдовси Файзалиев из Азербайджана.

Молдир Жанбырбай выйдет на татами сегодня в 14:00.

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