Уволена заместитель акима Талдыкоргана

Арзанбекова уволена после задержания членов мониторинговой группы за взятки.

Заместитель акима Талдыкоргана Сауле Арзанбекова уволена после задержания подчиненных - бывшего руководителя ГУ "Отдел предпринимательства Талдыкоргана" и главного специалиста этого отдела - за взятки. Ее подчиненные были в составе мониторинговых групп, сообщает zakon.kz.

Да, заместитель акима Талдыкоргана Арзанбекова Сауле Аманбаевна была уволена 4 августа по собственному желанию согласно закону о госслужбе - ст. 61 п. 1 п.п. 1. Это связано с делом бывшего руководителя отдела предпринимательства и его главного специалиста по коррупционной статье. Дело расследуется Антикоррупционной службой. Сауле Арзанбекова возглавляла мониторинговые группы Талдыкоргана. За коррупцию подчиненных она была уволена. Они (бывший руководитель отдела предпринимательства и главный специалист этого отдела. - Прим. ред.) были в составе мониторинговых групп, - подтвердили редакции в пресс-службе акимата Талдыкоргана.

Фото: gov.kz

Как сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на Управление превенции и добропорядочности ДАПК по Алматинской области, в производстве Следственного управления Антикоррупционной службы по Алматинской области находится уголовное дело в отношении руководителя ГУ "Отдел предпринимательства Талдыкоргана" и главного специалиста этого отдела по факту получения взятки, предусмотренное ст. 366 ч. 3 п.п. 2, 4 УК РК.

Руководитель данного отдела в сговоре со своим подчиненным - главным специалистом - во время антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в сумме от 20 тыс. до 270 тыс. тенге от рестораторов города и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер.

Также к уголовной ответственности привлекаются пять администраторов ресторанов, совершивших дачу вышеуказанных сумм взяток, которые проводили массовые мероприятия.

Расследование уголовного дела продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению.

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