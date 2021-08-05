Казахстанский каратист одержал вторую победу на Олимпиаде

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Он одолел соперника из Азербайджана.
Каратист Дархан Асадилов выиграл второй бой на Олимпиаде-2020, сообщает zakon.kz.
По данным Olympic.kz, Асадилов одолел второго соперника из Азербайджана Фирдовси Фарзалиева со счетом 6:2.
Напомним, что в стартовой встрече казахстанец оказался сильнее турецкого каратиста Эрая Самдана.
Следующим соперником каратиста станет Саго Наото из Японии.
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