Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстанский каратист одержал вторую победу на Олимпиаде

Фото: НОК Казахстана, Владис... 5 августа 2021, 11:52

Он одолел соперника из Азербайджана.

Каратист Дархан Асадилов выиграл второй бой на Олимпиаде-2020, сообщает zakon.kz.

По данным Olympic.kz, Асадилов одолел второго соперника из Азербайджана Фирдовси Фарзалиева со счетом 6:2.

Напомним, что в стартовой встрече казахстанец оказался сильнее турецкого каратиста Эрая Самдана.

Следующим соперником каратиста станет Саго Наото из Японии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Чего стоит опасаться, плавая в пресной воде
График магнитных бурь на август