В правила национального конкурса "Мерейлі отбасы" внесли изменения

Теперь заявку для участия в конкурсе можно подать на бумажном или электронном носителе.

Министерство информации и общественного развития подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся изменения и дополнения в Правила проведения национального конкурса "Мерейлі отбасы" (Счастливая семья), сообщает zakon.kz.

Как уточняется, заявка для участия в конкурсе подается на бумажном или электронном носителях в районную (городскую) комиссию ежегодно в течение месяца со дня публичного объявления о начале конкурса.

Для участия в конкурсе нужно приложить документы:

копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копий свидетельств о рождении детей;

копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;

копии свидетельства о заключении брака;

копии свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей (при наличии);

копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;

рекомендательные письма от юридических или физических лиц (не менее двух);

копии документов, подтверждающих трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;

копии документов, подтверждающих участие в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество);

согласие на сбор и обработку персональных данных.

Копии представляемых документов заверяются председателем комиссии на основании предъявленных семьями оригиналов.

При представлении неполного пакета документов комиссия в течение двух рабочих дней со дня представления заявки направляет уведомление семье, изъявившей желание принять участие в конкурсе о необходимости приведения заявки в соответствие с требованиями.

Семья, изъявившая желание принять участие в конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления представляет отсутствующие документы в районную комиссию на бумажном или электронном носителе.

Если же в указанный срок документы не будут приведены в порядок, то семья получит мотивированный отказ на участие в конкурсе.

После чего комиссия в срок не более 15 рабочих дней с момента завершения приема заявок для участия в конкурсе осуществляет всестороннюю проверку полученной информации, проводит отбор и определяет две семьи для рассмотрения областными (городов республиканского значения, столицы) комиссиями.

Решение районной (городской) комиссии оформляется протоколом, в котором указываются две семьи, прошедшие районный (городской) этап конкурсного отбора и семьи, не прошедшие этот этап конкурсного отбора с указанием причин.

Затем областные (городов республиканского значения, столицы) комиссии не более 15 рабочих дней с момента получения заявок из районных или городских комиссий при необходимости осуществляют дополнительную проверку представленных заявок, проводят отбор и определяют одну семью – победителя.

Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывается победитель конкурса и семьи, не признанные победителями с указанием причин.

Областная (городов республиканского значения, столицы) комиссия направляет уведомление с проектом протокола и обоснованием на электронные адреса семей, изъявивших желание принять участие в конкурсе, указанных в заявках в срок не позднее трех рабочих дней до подписания протокола.

Кроме того, вносятся изменения и дополнения в правила присуждения Государственной молодежной премии "Дарын".

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 19 августа.

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