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Казахстанец досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр

Фото: НОК Казахстана, Владис... 5 августа 2021, 12:05

Асадилов гарантирует Казахстану еще одну медаль.

Дархан Асадилов досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Olympic.kz, каратист в "сухую" обошел японца Наото Саго.

Счет 3:0 в пользу нашего спортсмена.

В стартовой встрече казахстанец оказался сильнее турецкого каратиста Эрая Самдана. Позднее одолел второго соперника из Азербайджана Фирдовси Фарзалиева.

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