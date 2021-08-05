Казахстанец досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр

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Асадилов гарантирует Казахстану еще одну медаль.
Дархан Асадилов досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Olympic.kz, каратист в "сухую" обошел японца Наото Саго.
Счет 3:0 в пользу нашего спортсмена.
В стартовой встрече казахстанец оказался сильнее турецкого каратиста Эрая Самдана. Позднее одолел второго соперника из Азербайджана Фирдовси Фарзалиева.
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