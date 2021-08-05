Под знаком "без конечности": как вернуться к обычной жизни через бюрократию

На какую помощь от государства в нашей стране могут рассчитывать люди, оставшиеся без рук или ног. И как казахстанцы пытаются ее получить.

В 2015 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов, взяв на себя обязательства гарантировать им достаточный уровень жизни, социальную и правовую защиту. Но по сей день люди с инвалидностью остаются самой незащищенной категорией граждан и вынуждены самостоятельно отстаивать свои права. Нуждающаяся в протезировании Жанна Тойганбаева рассказала порталу zakon.kz о том, как ей приходится добиваться того, что положено по закону.

На какую помощь от государства в нашей стране могут рассчитывать люди, оставшиеся без рук или ног? В Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответ на наш запрос пояснили, что согласно Правилам обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, лица с инвалидностью обеспечиваются протезно-ортопедической помощью на основании индивидуальной программы реабилитации (ИПР), разработанной в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями.

В настоящее время за счет средств государственного заказа лица с инвалидностью обеспечиваются шинно-кожаными, комбинированными протезами, протезами, изготовленными по современным технологиям, вкладными башмачками. Кроме того, в 2017 году внесены дополнения в Перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам (ПП РК от 20 июля 2005 года № 754). В том числе, раздел протезно-ортопедической помощи дополнен приспособлениями для: надевания рубашек, колгот, носков, приспособлением для застегивания пуговиц, захватами для удержания посуды, для открывания крышек, для ключей.

С 2021 года предоставление технических средств реабилитации и услуг, включая протезно-ортопедическую помощь, осуществляется через Портал социальных услуг, где лицам с инвалидностью предоставлена возможность самостоятельного выбора технических средств и услуг реабилитации.

Но работают ли эти правила?

Люди, лишившиеся конечностей, рассказывают, что подают заявления в районные отделы занятости и социальных программ, но местные власти не решают эти вопросы и остаются в стороне. Из-за некачественной работы сотрудников госструктур и их проволочек некоторые инвалиды не находят себя в списках на оказание поддержки от государства, а суды отказывают им в возможности получить протез.

Жанна Тойганбаева лишилась левой руки 8 мая 2020 года. В тот злополучный день, который поделил ее жизнь на "до" и "после", на женщину напала собственная собака - кавказская овчарка. Разъяренный пес грыз свою хозяйку, а та пыталась закрыть лицо левой рукой. С многочисленными рваными ранами Жанну доставили в больницу. Спасти руку, увы, врачи не смогли.

После выписки из больницы женщина подала на инвалидность и прошла медико-социальную экспертизу. Но врачи, несмотря на отсутствие руки, присвоили ей бессрочную третью группу, которая приравнена к рабочей. В данный момент Жанна обивает пороги кабинетов, чтобы добиться установки протеза.

Инвалидность мне должны были дать еще тогда, когда я находилась в больнице, а не ждать 120 дней, тогда вопрос с протезированием был бы решен еще год назад. А меня все это время по кабинетам гоняли, врач грубила, избегала меня. На медико-социальной экспертизе мне сказали: "Ой, ну а что здесь такого, у вас же выше локтя ампутирована рука, значит, вам третья группа положена. Вот если бы у вас от плеча руки не было, тогда другое дело". Наверное, по мнению врачей, я могу выполнять работу тем, что осталось от моей руки. Сейчас я получаю пособие по инвалидности - 35 200 тенге. Как человек, утративший работоспособность, может прожить на эти деньги?! Это даже ниже минимальной заработной платы. Сейчас я через суд вынуждена буду оспаривать решение комиссии, - рассказывает Жанна.

Каков алгоритм обращения от граждан, нуждающихся в протезировании, в соответствующие органы? В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что лица с инвалидностью или их законные представители по месту жительства представляют заявление на оказание протезно-ортопедической помощи с приложением необходимых документов через:

отделения Государственной корпорации "Правительство для граждан";

региональные, городские и районные отделы занятости и социальных программ.

При оформлении через проактивную услугу представление заявления не требуется.

Ответственные сотрудники при приеме заявления формируют запросы по ИИН инвалида в информационные системы государственных органов или организаций через шлюз "Электронного правительства".

Специалисты отдела занятости поступающие от лиц с инвалидностью заявления регистрируют в электронном журнале очереди автоматизированной информационной системы "Е-Собес" в порядке их поступления. После регистрации заявления данные ИПР автоматически передаются из "Е-Собес" на Портал.

В соответствии с пунктом 3 статьи 32-2 Закона РК "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" отношения между инвалидами и поставщиками, связанные с приобретением через Портал товаров и услуг, включая протезно-ортопедическую помощь, регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан, а также договором, заключаемым на Портале.

Требования и условия заключения договоров присоединения регулируются статьей 389 Гражданского кодекса РК. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются законодательством Республики Казахстан.

Сроки оказания государственной услуги при обращении в отделения Государственной корпорации "Правительство для граждан", отделы занятости - со дня регистрации пакета документов - 10 рабочих дней; при оказании проактивной услуги - с даты поступления согласия - 10 рабочих дней.

При обращении в отделения Государственной корпорации "Правительство для граждан" день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги, при этом результат оказания государственной услуги предоставляется отделами занятости в отделения Государственной корпорации "Правительство для граждан" не позднее, чем за сутки до истечения срока оказания государственной услуги.

Результатом оказания государственной услуги является СМС уведомление об оформлении документов на предоставление инвалидам протезно-ортопедической помощи.

Я встала на портал по поводу изготовления протеза, но столкнувшись с работой СОБЕСа Бостандыкского района Алматы, я возмущена тем, какой бардак творится в этой сфере. Я обратилась в ноябре прошлого года, и мне там сказали: "А где же вы раньше были? Мы срочно инвалида искали, чтобы к концу года деньги освоить! Теперь приходите в декабре, чтобы вас включили в бюджет на следующий год". В декабре я написала заявление, но мне ответили, что по "рукам" портал еще не открыли, только по "ногам", - сетует на работу сотрудников госучреждения Жанна Тойганбаева.

Два месяца назад в СОБЕСе нуждающейся в протезировании женщине сказали, что передали ее заявку в работу, и она может обращаться в Республиканский протезно-ортопедический центр. Но в центре протезирования сообщили, что на нее заявки до сих пор нет, и вновь отправили в СОБЕС за выпиской.

Я опять вынуждена разбираться с сотрудниками СОБЕСа. Мне отвечают, что они то забыли про меня, то одна из сотрудниц в декрет ушла, а вторая еще не успела с документами разобраться, - рассказывает Жанна.

По официальным данным, опубликованным на сайте Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры, в 2020 году в Казахстане было зарегистрировано и рассмотрено 38 фактов нарушений законодательства о социальной защите людей с инвалидностью. В отношении виновных были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

Для того, чтобы выяснить, как и какие виды протезов конечностей изготавливают в Казахстане, корреспонденты zakon.kz обратились в Республиканский протезно-ортопедический центр. В 2020 году алматинский Центр протезно-ортопедическими изделиями обеспечил 1811 человек. В петропавловском филиале их изготовили 1746, а в филиале Семея - 589. За первое полугодие 2021 года в Алматы получили протезно-ортопедическую помощь 2 497 человек, в Петропавловске - 1256, семипалатинский филиал изготовил 390 изделий.

Центр производит протезы верхних и нижних конечностей, молочной железы, ортопедическую обувь, протезно-ортопедические изделия, предназначенные для фиксации различных сегментов или полностью конечности, различные бандажи. Здесь по современным технологиям изготавливают модульные и шинно-кожаные протезы. Все материалы и комплектующие закупаются в России, Турции, Германии, Японии. Ортопедическая обувь изготавливается из отечественного сырья - натуральной кожи и меха.

Портал протезно-ортопедической помощи запустился только в этом году, есть много недочетов. Поэтому мы должны сами перепроверить правильность назначения согласно индивидуальной программе реабилитации. На каждого пациента заводится карта по учету лиц с инвалидностью в нашей электронной системе. Затем врач-ортопед производит осмотр культи. Снимаются мерки, делаются слепки, и заказ поступает в работу. При первичном протезировании или в сложных случаях примерка производится несколько раз. Все это время иногородние пациенты пребывают в нашем стационаре с трехразовым питанием. По показаниям они проходят курс ЛФК, массажа и физиотерапии, - рассказывает главный технолог Центра Андрей Коржиков.

По словам вице-президента Республиканского протезно-ортопедического центра Романа Алсауирова, на изготовление одного протеза верхней или нижней конечности требуется от одной недели до месяца - все зависит от сложности. После установки протеза, если это первичное протезирование, пациента обучают им пользоваться. На это уходит от одной до трех недель. С бионическими руками, которые закупаются в России и Германии, обучение занимает больше времени, ведь в этом случае необходима тренировка мышц. Однако не каждый может освоить работу сложной конструкции, поэтому некоторые пациенты предпочитают бионической руке косметический протез.

В прошлые годы пациент по желанию мог выбрать себе любое изделие, независимо от его стоимости: все зависело от бюджета, которым располагали управления координации занятости и социального благосостояния. Сейчас система кардинально поменялась. Есть гарантированная сумма возмещения стоимости протеза, которая была выявлена путем усреднения цен по Казахстану среди поставщиков на определенные виды изделий. Соответственно, есть пациенты, которые ограничены в выборе изделия, по причине недостаточной суммы государственного возмещения, - комментирует Роман Алсауиров.

По словам руководства Центра протезирования, к ним обращаются граждане, которые сетуют на некачественную работу местных исполнительных органов, связанную с оформлением заявок на протезирование.

Часто бывает так, что в связи с различными поправками в законодательстве сотрудники районных СОБЕСов просто не успевают следить за ними, что создает почву для совершения ошибок в работе. По моему мнению, руководящий орган, который принимает решения и вносит изменения в законы, должен вести своевременную информационную работу с городскими и районными структурами, чтобы избежать ошибок и неудобств для лиц с инвалидностью, - говорит Роман Алсауиров.

Что делать, если гражданину отказано в протезировании либо сотрудники департаментов (управлений) "волокитят" процедуры рассмотрения?

В Министерстве труда и социальной защиты ответили следующее: обжалование решений, действий (бездействий) отделов занятости или их должностных лиц, отделений Государственной корпорации "Правительство для граждан" или его работников по вопросам оказания государственных услуг осуществляется путем подачи жалобы на имя руководителей отделов занятости и руководителя отделения Государственной корпорации "Правительство для граждан" соответственно. Жалоба подается в письменной форме по почте или нарочно.

Жалоба заявителя, поступившая в адрес отделов занятости или отделений Государственной корпорации "Правительство для граждан", подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. Эта жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги заявитель обращается в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Алена Мирошниченко

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