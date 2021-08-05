Боксер Бибосынов принес Казахстану пятую "бронзу"

За выход в финал Бибосынов сражался с представителем Великобритании.

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел свой полуфинальный поединок олимпийского турнира в весовой категории до 52 килограммов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sports.kz, за выход в финал Бибосынов сражался с представителем Великобритании Галалом Яфаем.

В первом раунде казахстанцу отсчитали нокдаун, в результате чего судьи единогласно отдали раунд Яфаю. Во втором отрезке со счетом 3:2 верх взял Бибосынов. Итогом поединка стала победа британца со счетом 3:2. Таким образом, он выступит в финале, а Бибосынов стал обладателем "бронзы" Олимпиады-2020.

Сакен Бибосынов является последним казахстанским боксером, продолжающим борьбу на Играх в Токио.

Напомним, что Бибосынов - спортсмен-инструктор Спортивного комитета - Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК.

В активе Казахстана теперь пять бронзовых наград. Ранее третьими стали дзюдоист Елдос Сметов, штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, капитан команды по боксу Камшыбек Кункабаев.

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