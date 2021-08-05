США включили Казахстан в список стран с высоким риском заражения COVID-19

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Как заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний США, если вам необходимо поехать в Казахстан, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой.