Планшет Galaxy Tab Active 3 – универсальное решение для бизнеса

Galaxy Tab Active 3 определенно пригодится сотрудникам предприятий, чаще работающим на производстве, чем за столом.

Современному, а значит мобильному, энергичному и конкурентоспособному бизнесу нужны не менее современные инновационные решения. Сегодня такие технологии предпринимателям предлагает компания Samsung, прочно зарекомендовавшая себя настоящим экспертом в создании товаров и услуг высокого качества.

Одной из знаковых новинок 2021 года стал Galaxy Tab Active 3 – новый планшет для работы в экстремальных условиях. Его характеристики сильно отличаются от похожих девайсов, которые можно найти в розничном магазине: так, Galaxy Tab Active 3 надежно защищен от ударов, вибраций, воды и пыли по наивысшему уровню IP68, падений с высоты до полутора метров, а также отвечает военным стандартам безопасности. Благодаря съемному аккумулятору Galaxy Tab Active 3 может работать бесперебойно.

Особенно важны эти параметры для специалистов, которые работают много и активно, часто выезжают "в поле". Хорошо защищенный планшет используется в самых разных секторах: в государственных органах, таких как силовые ведомства, учреждения в сфере здравоохранения, а также в производстве, логистике, ритейле и многих других направлениях.

Например, компания BAT Kazakhstan выбрала Galaxy Tab Active 3 для автоматизации работы более чем 100 территориальных представителей по всему Казахстану. Этим специалистам жизненно необходимо каждый день иметь под рукой устройство, которое позволит быстро и удобно обрабатывать поступающий с торговых точек поток различной информации, консолидировать ее, анализировать и хранить в быстром доступе.

Ради оптимизации рабочего времени многие бизнес-процессы в нашей полевой структуре на текущий момент осуществляются онлайн. Благодаря этому нам удается ускорить скорость принятия важных решений, скорость обработки данных и тем самым сэкономить время для решения фокусных целей и задач. В нашем арсенале имеется приложение для обслуживания торгового оборудования, которое помогает нам поддерживать онлайн связь между технической бригадой и территориальными представителями, что плодотворно влияет на командную работу, – говорит ассистент B2B BAT Kazakhstan Евгений Чуряев.

Многие партнеры отмечают, что в Galaxy Tab Active 3 привлекают не только его "неубиваемые" качества – из-за увеличенного размера экрана с ним работать удобнее, чем со смартфоном. Кнопки в нижней части передней панели здесь механические, а экран устройства имеет высокую яркость и чувствителен к касаниям — с ним удобно работать в толстых перчатках, под дождем или на ходу. Ну а возможность обрабатывать текстовые документы, таблицы данных и презентации позволяют заменить планшетом персональный компьютер или ноутбук.

Продумывая концепцию Galaxy Tab Active 3, IT-специалисты Samsung также решили создать специальный софт для этого устройства. Для удаленной поддержки планшетов в BAT Kazakhstan используется именно это решение – Samsung Knox, позволяющее удаленно и централизованно управлять планшетами. Как отмечает представитель IDT Services Manager Kazakhstan Рамиль Катранов, функция администрирования Samsung Knox дает возможность задавать пользовательские настройки в соответствии с политикой информационной безопасности компании.

Встроенная платформа безопасности Samsung Knox обеспечивает максимально надежную защиту данных в Galaxy Tab Active3 и позволяет кастомизировать работу планшета под нужды бизнеса, используя преимущества облачных технологий, и значительно упрощать бизнес-процессы. Можно, например, отключать ненужные приложения, блокировать доступ на сторонние ресурсы, брендировать устройства и многое другое, – добавляет корпоративный менеджер Samsung Лейла Дудуева.

Galaxy Tab Active 3 определенно пригодится сотрудникам предприятий, чаще работающим на производстве, чем за столом. Это максимально эффективное решение, которое соответствует требованиям по-настоящему технологичных и быстро развивающихся компаний.

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