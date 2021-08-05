В Китае создали ультрафиолетовую лампу, уничтожающую COVID-19

Лампа рекомендована для проведения работ по обеззараживанию различных объектов.

Китайские ученые разработали лампу, с помощью которой возможно дезинфицировать поверхности от COVID-19, сообщает zakon.kz.

Ее эффективность составляет 99,99%. Об этом пишет газета China Daily.

Кроме того, новая разработка способна уничтожить такие опасные бактерии, как золотистый стафилококк.

Прибор может работать до пятидесяти тысяч часов, при этом затраты энергии у этой лампы гораздо меньше, чем у аналогов.

Как пишет издание, лампа уже одобрена центром по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний провинции Хубэй (Центральный Китай) и рекомендована для проведения работ по обеззараживанию различных объектов. Разработчики утверждают, что их устройство гораздо эффективнее обычных ртутных ламп.

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