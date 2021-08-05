Казахстанский каратист прошел в полуфинал ОИ-2020

Дархан Асадилов одолел всех четырех соперников в групповом раунде. В полуфинальной схватке казахстанец встретится с французом Стивеном да Коста.

В Токио стартовал первый в истории олимпийский турнир по каратэ. Казахстан в первый день соревнований представляют двое каратистов: Дархан Асадилов (группа А) и Молдир Жанбырбай (группа В), сообщает zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета РК, Дархан Асадилов одолел всех четырех соперников в групповом раунде - бойцов кумитэ из Турции, Азербайджана, Японии и Египта.

Асадилов, выступая в групповом раунде в весовой категории до 67 кг, одержал победу над представителем Турции Эраем Самданом. Поединок завершился со счетом 6:2. Также Асадилов одолел второго соперника из Азербайджана Фирдовси Фарзалиева со счетом 6:2. Дархан Асадилов досрочно вышел в полуфинал Олимпийских игр. Каратист в "сухую" обошел японца Наото Саго. Счет 3:0 в пользу нашего спортсмена. пресс-служба НОК РК

Казахстанец стал абсолютным победителем группового раунда.

Он смог одержать победу над представителем Египта Али Эльсави со счетом 3:1. В полуфинальной схватке казахстанец встретится с французом Стивеном да Коста. пресс-служба НОК РК

Также сообщается, что из группы А в полуфинал вместе с Асадиловым прошел представитель Турции Эрай Шамдан, которому будет противостоять каратист из Иордании Абдел Рахман Алмасатфа из группы В.

В полуфинале будут проходить встречи между представителями групп А и В.

Полуфинал соревнований по кумитэ среди мужчин состоится в 17:05 по времени Нур-Султана. пресс-служба НОК РК

5 августа от Казахстана в этом виде спорта также выступит каратистка Молдир Жанбырбай, которая попала в группу В.

В 14:00 по столичному времени наша спортсменка встретится с египтянкой Радвой Сайед в групповом раунде. пресс-служба НОК РК

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