Врач обратилась к антиваксерам

Почему вакцинам от коронавируса можно доверять, объяснила врач.

Главный врач алматинской поликлиники №8 объяснила, почему вакцинам от коронавируса можно доверять, передает zakon.kz.

Как отметила Фарида Агибаева, в Алматы вакцинации подлежат более 1 млн человек. Пока 635 тыс. горожан привиты лишь первым компонентом, обе дозы получили около 350 тыс. - этого, по мнению врача, крайне мало для мегаполиса, где живут свыше 2 млн человек.

На сегодня казахстанцам доступны различные виды вакцин от коронавируса. "Спутник V" одобрен уже в 67 странах, таких как Сербия, Венгрия, ОАЭ, Мексика, Турция, Бразилия, Иордания, Шри-Ланка, - говорит Агибаева.

Доктор подчеркнула, что современные вакцины от коронавируса, при учете рекордно коротких сроков их разработки, - безусловное достижение мировой медицины. Более того, бессмысленно сравнивать прогрессирующую современную науку с ситуацией 50-летней давности, когда вакцины разрабатывались годами.

По словам Агибаевой, вакцина эффективно формирует иммунитет при любом штамме, поскольку структура вируса неизменна. Даже в случае заражения КВИ привитый человек перенесет болезнь в легкой форме, без осложнений.

В завершение спикер обратилась к антиваксерам с просьбой не подвергать вакцинацию безосновательной критике, а к населению - с просьбой довериться медицине и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Особенно сейчас, в пик заболеваемости, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки, использовать медицинские маски, помнить о социальном дистанцировании, исключить посещение детьми мест массового скопления людей, больших игровых площадок, - подытожила она.

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