Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн.

В мире зафиксировали больше 200 миллионов заражений COVID-19 с момента пандемии, сообщает zakon.kz.

По данным Университета Джонса Хопкинса, известно о 200 163 166 заражениях. При этом на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается пока о 199 466 211 выявленных случаях.

По информации РБК, страной с самым большим числом известных случаев заражения остаются США - 35,3 млн (по данным Университета Хопкинса). За ними идут Индия (31,7 млн), Бразилия (20 млн) и Россия (6,3 млн). Замыкает первую пятерку Франция с 6,2 млн случаев заболевания.

Также, по данным университета, в мире из-за коронавируса скончались 4 256 252 человека. Больше всего летальных исходов зафиксировали в США (614,7 тыс.), Бразилии (559,6 тыс.) и Индии (425,7 тыс.). ВОЗ в свою очередь сообщает о 4 244 541 смерти.

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