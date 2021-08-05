Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с президентом Кыргызстана

Фотографию с Садыром Жапаровым боец разместил на своей личной странице.

Непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает zakon.kz.

Приятно было познакомиться. Спасибо вам большое за помощь и поддержку в организации турнира Eagle FC у вас в стране. Мы еще вернемся сюда с турниром в следующем году, - написал спортсмен под снимком.

Встреча с Садыром Жапаровым состоялась в рамках визита бойца на турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38) в качестве почетного гостя.

В Кыргызстан Хабиб Нурмагомедов прибыл 3 августа со спортсменами своей команды Зубайрой Тухуговым и Имаром Нурмагомедовым, Усманом Нурмагомедовым.

Также чемпион UFC показал, как его встретили в Кыргызстане. Видео он разместил в своем аккаунте Instagram.

В ролике можно узнать сына Садыра Жапарова Рустама и сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас.

Приняли меня здорово. Кроме как хорошее, ничего про них сказать не могу, - прокомментировал Нурмагомедов впечатления о встрече ИА "24.kg".

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