Как быстрее восстановиться после COVID-19

Врачи рассказали, как быстрее восстановить здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции.

Отечественные врачи рассказали алматинцам, как быстрее восстановить здоровье после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. Эпидемиологи считают, что COVID-19 влияет на внутренние органы и последствия болезни остаются даже после лечения. Главный врач поликлиники №8 города Алматы Фарида Агибаева дала рекомендации пациентам, переболевшим коронавирусом.

После перенесенного заболевания реабилитация необходима каждому пациенту, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала сама болезнь. А те, кто перенесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации.

После выписки из стационара медицинское наблюдение за реконвалесцентами, перенесшими средне тяжелую или тяжелую форму заболевания, продолжается в домашних условиях под наблюдением врача поликлиники. Сроки наблюдения определяют индивидуально в зависимости от общего состояния реконвалесцента, – сообщила Агибаева

Кроме того, по показаниям проводят психологическую и респираторную реабилитацию в амбулаторных условиях или лечение либо реабилитацию в профильном стационаре. Для этого составляются индивидуальные планы по реабилитации пациентов с тяжелым или критическим состоянием, а также пожилых людей, пациентов с ожирением, беременных, пациентов с сопутствующей патологией и другие.

Некоторым пациентам могут потребоваться другие методы восстановления. Например, чтобы улучшить динамику дыхания, облегчить симптомы беспокойства и депрессии и многое другое. В таких случаях с пациентами проводится лечебная, респираторная гимнастика, позиционирование больного – смена положения.

Применяется позиционное лечение, чтобы повысить качество дыхания, вентиляции, перфузии и улучшить дренажные функции. Также существует ранняя активизация пациента, включающая профилактику скелетно-мышечных проблем и тромбозов. Третье – респираторная реабилитация, включающая индивидуальный подбор дыхательных упражнений согласно клиническим проявлениям, включая использование методов физиотерапии, чтобы улучшить дренажную функцию, – подробно описала методы постковидной реабилитации главный врач поликлиники.

Кроме этого необходима психологическая реабилитация и поддержка, а также коррекция образа жизни, сбалансированное питание, отказ от курения.

Если заболевание протекало тяжело, возможны нарушения функции абсолютно любого органа или системы организма – нервной, сердечно-сосудистой, почек, печени.

Согласно показаниям реабилитация подбирается индивидуально.

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