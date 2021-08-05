Лукашенко: Закройте каждый метр границы

Приложение zakon.kz
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Он поручили усилить охрану границы.
Президент Беларуси поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы, сообщает zakon.kz.
По данным Белта, Александр Лукашенко отметил, что народ наш должен чувствовать себя спокойно.
С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, - заявил белорусский лидер. - Вот это мы должны сделать. Элементарно.
По его словам, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.
Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз, - заметил глава государства.
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