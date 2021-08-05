Лукашенко: Закройте каждый метр границы

Он поручили усилить охрану границы.

Президент Беларуси поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы, сообщает zakon.kz.

По данным Белта, Александр Лукашенко отметил, что народ наш должен чувствовать себя спокойно.

С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, - заявил белорусский лидер. - Вот это мы должны сделать. Элементарно.

По его словам, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.

Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз, - заметил глава государства.

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