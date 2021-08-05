Как муравьи - массово разбегающихся от полиции туркестанцев сняли на дрон

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Организаторы будут оштрафованы.
В Сайрамском районе Туркестанской области мониторинговая группа разогнала свадьбу в семь утра, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Elitar, выявить нарушителей удалось благодаря дрону.
Как только члены мониторинговой группы подошли к дому, где проводился той, гости кинулись врассыпную. В Сайрамском районе призывают жителей не нарушать постановления санврача и не проводить тои, поскольку это вдвойне бьет по бюджету жителей – помимо трат на свадьбу организаторам придется выплатить штраф, - говорится в сообщении.
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