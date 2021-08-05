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Как муравьи - массово разбегающихся от полиции туркестанцев сняли на дрон

Фото: pixabay.com 5 августа 2021, 15:48

Организаторы будут оштрафованы.

В Сайрамском районе Туркестанской области мониторинговая группа разогнала свадьбу в семь утра, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Elitar, выявить нарушителей удалось благодаря дрону.

Как только члены мониторинговой группы подошли к дому, где проводился той, гости кинулись врассыпную. В Сайрамском районе призывают жителей не нарушать постановления санврача и не проводить тои, поскольку это вдвойне бьет по бюджету жителей – помимо трат на свадьбу организаторам придется выплатить штраф, - говорится в сообщении.

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