Борец-вольник Кайсанов поборется за "бронзу" Олимпиады-2020

Вольник Данияр Кайсанов поборется за бронзу Олимпийских игр в Токио.

Казахстанский борец "вольник" Данияр Кайсанов поборется за "бронзу" Олимпийских игр, сообщает zakon.kz.

По данным Olympic.kz, на Олимпийских играх завершился полуфинал в категории до 74 килограммов с участием казахстанского вольника Данияра Кайсанова. В схватке ему противостоял двукратный чемпион мира россиянин Заурбек Сидаков. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу Сидакова. В начале второго оппонент заработал еще два балла.

Затем Сидаков увеличил свое преимущество - 5:0. Далее последовала серия результативных действия Заурбека. Итог - победа россиянина - 11:0, - говорится в сообщении.

Ранее Кайсанов вышел в полуфинал олимпийского турнира.

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 74 килограммов Кайсанов проводил поединок с представителем Египта Редой Рамаданом Хуссейном. Встреча завершилась со счетом 8:5.

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