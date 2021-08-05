Объем торговли услугами в Китае увеличился почти на семь процентов

В частности, экспорт услуг увеличился на 23,6 процентов.

За полгода объем торговли услугами в Китае увеличился на 6,7 процентов, сообщает zakon.kz.

По данным Министерства коммерции КНР, в первой половине 2021 года объем торговли услугами в Китае составил примерно 2,38 трлн юаней (около 367,97 млрд долларов), увеличившись на 6,7 процентов в годовом выражении.

В частности, экспорт услуг составил 1,13 трлн юаней, увеличившись на 23,6 процентов в годовом выражении, а импорт услуг - 1,25 трлн юаней, сократившись на 5 процентов в годовом исчислении.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объем торговли услугами в Китае снизился на 9 процентов.

В частности, экспорт услуг вырос на 20,9 процентов, а импорт услуг сократился на 25,6 процентов, - отмечено в сообщении.

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