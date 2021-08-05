Синоптики предоставили прогноз погоды на 6 августа в Казахстане.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 6 августа в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами. Лишь на юге и в центре страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, ночью и утром туман, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, днем в горных районах - гроза, град. В Актюбинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, ночью в Атырауской, днем в Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Мангистауской области местами сохранится очень сильная жара. На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей сохранится сильная жара.

В Акмолинской области днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангитауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

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