Казахстан завоевал шестую медаль на Олимпиаде-2020

В схватке за бронзовую медаль Нурислам Санаев встретился с Георгием Вангеловым, представляющим Болгарию.

Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев стал третьим на Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета РК, в схватке за бронзовую медаль казахстанец встретился с Георгием Вангеловым, представляющим Болгарию.

Первый период остался за Санаевым. Он смог завоевать три балла, которые вывели его вперед. Затем он смог взять два балла, обеспечив себе преимущество. В итоге Санаев уверенно выиграл со счетом 5:1. пресс-служба НОК РК

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