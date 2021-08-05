Число нарушителей карантина с "красным" статусом за месяц выросло в 10 раз

Всего в проекте 88,5 тыс. субъектов предпринимательства.

В июле предприниматели, работающие по программе Ashyq, выявили в 10 раз больше нарушителей, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook сообщила заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен".

По стране более 700 крупных торговых центров и крытых рынков являются участниками проекта Ashyq. То есть, если в среднем в ТРЦ 300 арендаторов, бывает и в два раза больше, то охват проектом объектов торговли уже "перевалил" за 200 тыс. Фактически за месяц количество выявленных нарушителей карантина с "красным" статусом выросло со 184 до 1916 в день, - отметила Юлия Якупбаева.

По ее словам, количество участников выросло в 4 раза - до 88 570.

И если раньше мы говорили, что в проекте большой охват общепита, то теперь заходит очень большой сегмент предприятий торговли. Для проверки статуса необязательно выходить из дома. Есть сервис - сайт Ashyq.kz. С его помощью онлайн свой статус проверяет более 400 тысяч человек ежедневно. В день через сайт фиксируется более 7700 граждан с "красным" статусом, - уточнила зампредседателя.

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