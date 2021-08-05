Предсказание Ванги о смертях из-за вакцин от КВИ оказалось фейком

Нет никаких подтверждений, что Ванга когда-либо пророчила подобное.

Не удалось обнаружить никаких свидетельств о подобных пророчествах болгарской ясновидящей, передает zakon.kz.

По просторам Казнета активно распространяются сообщения о предсказании Ванги, якобы сулившем, что "люди будут стоять за смертью в очереди, а потом будут идти и падать". Многие пользователи связали это приписанное известной ясновидящей пророчество с вакцинацией от коронавируса.

Между тем, по данным stopfake.kz, в большой энциклопедии Ванги вообще нет предсказаний на 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. Зато есть предсказание на недавний 2018-й - как заверяла провидица, в этот год должно было появиться уникальное лекарство для восстановления сил и здоровья из гормонов лошади, черепахи и собаки.

Это не первый случай распространения в Сети ложного пророчества Ванги, якобы касающегося пандемии. Ранее пользователи Сети и некоторые СМИ цитировали следующее: "Очень значимое событие для человечества произойдет в год пяти двоек. Когда настанет год-зеркало, то всему миру не поздоровится. Беда придет от "желтых". Планета будет охвачена некой страшной болезнью из прошлого, которая за короткий период сможет забрать жизни огромного количества людей. Они будут падать прямо на улице и умирать". Подтверждений тому, что ясновидящая действительно делала подобные заявления, также не обнаружилось.

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