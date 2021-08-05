Кто приравнен к госслужащим и должен представлять декларацию о доходах

На сегодняшний день декларацию об активах и обязательствах предоставили 465,4 тыс. человек.
Первый этап всеобщего декларирования начался с 1 января 2021 года. На данном этапе обязательства по представлению декларации возникают у государственных служащих, лиц, приравненных к ним, а также у супругов указанных лиц. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.
В КГД пояснили понятие термина "лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций", закрепленного в статье 1 закона "О противодействии коррупции".
К этой категории относятся:
- лица, избранные в органы местного самоуправления, то есть акимы области, района, района в городе и т.д., в том числе депутаты маслихата;
- граждане, зарегистрированные в качестве кандидата в Президенты РК, депутаты Парламента РК или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления;
- служащие, постоянно или временно работающие в органе местного самоуправления, - это работники маслихата, акимата и тд.
- лица, исполняющие управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора. К данной категории лиц также относятся лица, которым предоставлено право управления и распоряжения имуществом организации и право издавать приказы и распоряжения, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных. Как правило, такими полномочиями обладают руководитель организации, главный бухгалтер и другие лица, имеющие право самостоятельного распоряжения материальными ценностями или осуществляющие контроль за их движением;
- лица, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок. К данной категории следует относить руководителей структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора, ответственных за выполнение процедур организации и проведения закупок, либо должностных лиц, занимающих должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, на которых возложены полномочия по организации и проведению закупок;
- служащие Национального банка РК и его ведомств;
- служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;
- служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Следует отметить, что срок представления декларации на бумажном носителе истек 15 июля 2021 года. Поэтому напоминаем, что крайний срок представления декларации в электронном виде истекает 15 сентября 2021 года, - сказали в КГД.
На сегодняшний день декларацию об активах и обязательствах предоставили 465,4 тыс. человек, что составляет 96,7% от общего числа декларируемых.
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