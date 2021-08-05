Технический сбой - почему казахстанцы не могут зарегистрировать автомобили

Казахстанцы не могут зарегистрировать в спецЦОНах новые автомобили.

Казахстанцы не могут зарегистрировать в спецЦОНах новые автомобили, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе "Правительства для граждан" объяснили, что зафиксирован сбой в информационной системе таможни. По этой причине в спецЦОНах Казахстана временно приостановлена регистрация новых автомобилей.

В этой связи операторы не могут зарегистрировать новое транспортное средство при постановке на учет. Из-за сбоя базы данных таможни от госоргана приходит отказ.

Из-за сбоя недоступна услуга по постановке на учет новых транспортных средств. Это касается именно автомобилей, которые граждане приобретают непосредственно в автосалонах. Ответственным органом ведется работа по восстановлению информационной системы. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства, - сказал управляющий директор по сервису госкорпорации "Правительство для граждан" Бахтияр Мухаметкалиев.

О восстановлении системы и возобновлении приема клиентов по услуге регистрации новых авто специалисты сообщат дополнительно.

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