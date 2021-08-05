Казахстанский каратист завоевал "бронзу" в Токио-2020

Каратэ впервые представлено в программе Олимпийских игр, что делает результат Дархана историческим.

Дархан Асадилов стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в карате, сообщает zakon.kz.

Карате впервые представлено в программе Олимпийских игр, что делает результат Дархана историческим.

Это стало возможным по итогам полуфинала ОИ-2020 в категории до 67 кг. В этом раунде казахстанец встретился со Стивеном Да Костой из Франции. Противостояние получилось напряженным. Однако точнее оказался соперник, выигравший со счетом 5:2. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

Да Коста вышел в финал, а Асадилов занял третье место.

Стивен Да Коста, ровно как и Асадилов, входит в число мировых лидеров. В его активе "золото" и две "бронзы" чемпионатов мира, он дважды становился чемпионом Европы, а также побеждал на многих международных соревнованиях.

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