Казнет шокировало фото ребенка "в овечьих фекалиях" - МОН проводит проверку

МОН направил в МВД запрос.

В Сети появилось фото, где маленького ребенка купают в овечьих фекалиях. Министерство образования и науки обратилось в Министерство внутренних дел, передает zakon.kz.

Под фото, которое распространяют в Сети, написано, что женщина со 180-тысячной аудиторией купает ребенка в овечьих фекалиях.

В Министерстве образования сообщили, что направили запрос в МВД для выяснения обстоятельств.

Комитет по охране прав детей разместил в соцсетях пост с напоминанием о том, что псевдолечение у целителей наносит вред физическому и психическому здоровью детей.

Забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей является обязанностью родителей. Родители (законные представители) должны знать о том, что они несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность своих детей, - говорится в сообщении.

Родители несут как административную, так и уголовную ответственность. Их могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по уходу за детьми, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

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