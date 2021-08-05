В промзоне Талдыкоргана нашли тело подростка

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В промышленной зоне Талдыкоргана обнаружен труп подростка, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, девочка 20 июля вышла из дома и не вернулась.

При регистрации данного заявления в дежурную часть поступило второе сообщение о том, что в промышленной зоне, расположенной в мкр. Восточный Талдыкоргана, был обнаружен труп девочки. Следственно-оперативная группа установила факт смерти пропавшей 12-летней девочки, - уточнили в ведомстве.

При осмотре места происшествия и тела каких-либо криминальных признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительной версии, девочка упала с 4-го этажа здания. В настоящее время по факту ведется досудебное расследование по ст. 105 ч. 3 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза, - заявили в полиции.

После получения результатов дополнительно будет назначена судебно-ситуационная экспертиза.

Все свидетели и родные по делу допрошены. Полицейскими прорабатывается несколько версий случившегося для обеспечения полноты и всесторонности расследования. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством ДП Алматинской области, - заключили в пресс-службе.

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