Пенсионерка украла у односельчанки "Навигатор"

По факту кражи велосипеда марки "Навигатор" начато досудебное производство.

В Акмолинской области пенсионерка украла велосипед у своей односельчанки, сообщает zakon.kz.

В областном департаменте полиции сообщили, что 4 августа в дежурную часть отдела полиции Буландынского района поступило заявление от 75-летней жительницы одного из сел района. Она сообщила, что за территорией двора дома неизвестный украл принадлежащий ей велосипед марки "Навигатор".

Сумма ущерба составила 50 тыс. тенге. Участковый инспектор полиции в ходе личного сыска установил, что кражу совершила жительница села 1946 г.р. По данному факту начато досудебное производство по ч. 1 ст. 188 УК РК (кража). Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. пресс-служба ДП Акмолинской области

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