В Украине арестовали 13 российских самолетов за полеты в Крым

Как отметили в надзорном органе Украины, подобные действия влекут за собой уголовную ответственность как для авиаперевозчиков.

В Украине суд арестовал 13 самолетов российского пассажирского перевозчика за полеты в Крым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, передает zakon.kz.

По информации прокуратуры, арест наложен на авиалайнеры, которые использовались для перевозки пассажиров в пункт пропуска "Симферополь-авиа" на территории Крыма, которая, по мнению украинских властей, является временно оккупированной.

Осуществление перелетов иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, - говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном органе Украины, подобные действия влекут за собой уголовную ответственность как для авиаперевозчиков, так и для операторов и капитанов воздушных судов.

В общей сложности регулярные авиаперевозки на полуостров осуществляют как минимум 37 российских авиакомпаний. При этом к данному моменту арест наложен на 211 российских самолетов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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