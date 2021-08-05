Вертолет со спасателями разбился в Таджикистане

Они летели на помощь российским туристам.

Спасательный вертолет таджикской пограничной службы, летевший к российским туристам, потерпел крушение в горах Таджикистана, пилот погиб, четыре человека ранены, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ассоциации туроператоров страны, вертолет летел за семью туристами из Москвы, связь с которыми потерялась, когда они совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, пишет РИА Новости.

На высоте более 6 тысяч метров один из туристов еще 28 июля попал под лавину, другие, сообщив об этом, вскоре перестали выходить на связь. Организаторы поездки из Москвы попросили о помощи горно-спасательный центр при ассоциации туроператоров. Утром 4 августа вертолет вылетел на поиски туристов и потерпел крушение при посадке на ледник. При крушении вертолета погиб пилот и четыре пассажира получили ранения, - сказал собеседник.

По его данным, сейчас спасатели идут к месту происшествия, чтобы помочь раненым и эвакуировать их в безопасное место, куда может приземлиться вылетевший из Душанбе вертолет. Одновременно идут поиски пропавших российских туристов.

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