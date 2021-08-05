КПО провела форум в рамках проекта расширения Карачаганакского месторождения - Этап 1А

По итогам шести месяцев этого года доля местного содержания в затратах КПО по контрактам на поставку ТРУ превысила 72% или более 296.6 миллионов долларов США в денежном выражении.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 5 августа 2021 года провела онлайн-форум по развитию местного содержания (МС), который состоялся при поддержке и участии Министерства энергетики Республики Казахстан, Акимата Западно-Казахстанской области и Полномочного органа - ТОО "PSA". Цель форума - ознакомить казахстанские компании с проектом расширения Карачаганака Этап-1А (5КЗГ), стратегией по местному содержанию, а также с объемом работ по проектированию закупкам и строительству (ПЗС), потенциальными возможностями в товарах, работах и услугах (ТРУ) и требованиями для местных компаний.

В своей приветственной речи Министр энергетики Нурлан Ногаев отметил: "В рамках поддержки полки добычи КПО реализует ряд проектов. Одним из успешно завершенных является проект по снятию производственных ограничений по газу (СПОГ). На этапе завершения проект по строительству 4-го компрессора обратной закачки газа".

Проект расширения Карачаганака мы рассматриваем, как возможность для наработки казахстанским бизнесом бесценного опыта в условиях сложнейших месторождений, трансферта в страну передовых знаний и технологий, создания сети сопутствующих предприятий в Казахстане для обеспечения собственных нужд и сервиса. Причем как для операторов проектов, так и других нефтегазовых компаний региона, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

В форуме приняли участие представители более ста отечественных компаний, имеющих опыт в производстве нефтегазового оборудования и промышленном строительстве, руководство Министерства энергетики РК, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, акимата ЗКО, руководство Полномочного органа - ТОО "PSA", ОЮЛ "Союз сервисных компаний Казахстана", ОЮЛ "Союз машиностроения Казахстана", Petrocouncil, Международного центра развития нефтегазового машиностроения.

Генеральный директор КПО Джанкарло Рую поблагодарил собравшихся за участие в форуме, рассказал о производственных показателях КПО и особо отметил то, что санкционирование проекта ПРК1А (5КЗГ) является одним из ключевых этапов освоения Карачаганакского месторождения. Реализация проекта станет логическим продолжением работ, выполненных в рамках снятия производственных ограничений по газу КПК (ПСПОГ) и проекта 4-го компрессора обратной закачки газа.

Проект ПРК1А, предусматривающий строительство 5-го компрессора обратной закачки газа и других сопутствующих объектов, нацелен на продление полки добычи жидких углеводородов, что в свою очередь позволит получить дополнительную прибыль для Республики Казахстан и партнеров Карачаганакского проекта. В рамках проекта будут созданы новые рабочие места для граждан страны. Другим приоритетом КПО на период реализации проекта станет максимальное увеличение местного содержания, - добавил Джанкарло Рую.

По итогам шести месяцев этого года доля местного содержания в затратах КПО по контрактам на поставку ТРУ превысила 72% или более 296.6 миллионов долларов США в денежном выражении.

В рамках диалоговой сессии представители КПО ответили на вопросы участников форума касательно планируемых к закупу ТРУ в рамках проекта "ПРК-1А". Были обсуждены такие вопросы, как стратегия данного проекта в части реализации и увеличения местного содержания, работа отдела КПО по контрактам и закупу, возможности и требования к местным предприятиям, дальнейшее взаимодействие с подрядчиком по ПЗС и т.д.

В свою очередь делегаты форума отметили высокий уровень организации мероприятия и его высокую эффективность. По их словам, солидный экспертный уровень участников способствовал всестороннему обсуждению и анализу вопросов, предложенных в повестке дня.

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