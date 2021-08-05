67-летняя женщина выманила золотые кольца за лечение куриным яйцом

Подозреваемая в мошенничестве была установлена и задержана сотрудниками криминальной полиции.

В Северном Казахстане сотрудники полиции задержали 67-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве, сообщает zakon.kz.

В отдел полиции района Магжана Жумабаева поступило заявление от 68-летней жительницы областного центра о том, что у нее обманным путем выманили два золотых кольца стоимостью 600 тысяч тенге.

Потерпевшая пояснила, что по работе она находилась на рынке райцентра Булаево, когда к ней в бутик каждый день стала приходить пожилая женщина, предлагавшая услуги "очистки и снятия болезней". Изначально горожанка скептически отнеслась к предложению таких услуг. Но женщина приходила снова, настойчиво предлагая "очиститься". В конечном итоге потерпевшая дала свое согласие, был проведен обряд с куриным яйцом, после чего "целительница" попросила ценности и деньги, уточнив, что заберет их не с целью личного обогащения, а для сжигания, после чего болезни гарантированно уйдут, - рассказали в ДП СКО.

Женщина сняла с руки два золотых кольца, также отдала 20 тысяч тенге. Через некоторое время здраво оценила ситуацию, но "целительница" не отвечала на звонки, после чего она была вынуждена написать заявление в полицию.

Подозреваемая в мошенничестве была установлена и задержана сотрудниками криминальной полиции отдела полиции района Магжана Жумабаева. Ею оказалась 67-летняя женщина, проживающая в одном из райцентров Акмолинской области, накануне приехавшая в Булаево к знакомым. Кольца были изъяты, - отметили в полиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество". В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Идет следствие.

Полицейские просят жителей области быть бдительными, собранными и не верить случайным знакомым, настойчиво предлагающим целительские услуги и оздоровление за пару сеансов.

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