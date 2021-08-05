1,5 миллиона тенге среди вакцинированной молодежи разыграют в Нур-Султане

Конкурс проводится с целью борьбы с распространением COVID-19 среди студенческой молодежи.

Среди молодых людей, которые вакцинируются в Нур-Султане, разыграют 1,5 миллиона тенге. Столичный молодежный ресурсный центр "Астана жастары" при поддержке городского Управления по вопросам молодежной политики в преддверии Международного дня молодежи организовывает конкурс на лучший видео-challenge "Stop COVID-19", сообщает zakon.kz.

По информации акимата, конкурс проводится с целью борьбы с распространением COVID-19 среди студенческой молодежи посредством вакцинирования, а также поддержки творческого кластера среди студентов. Победитель конкурса получит 1 миллион тенге от "Благотворительного фонда имени Ідіріс Орынбасар", работающего под руководством депутата столичного маслихата Азамата Манасұлы. За 2 место - 300 тысяч тенге, за 3 место - 200 тысяч тенге. Также для участников конкурса предусмотрены поощрительные призы от популярных сетей фитнес-залов "Арена fitness", Winox и компании "Хлебный край".

Конкурс проводится с 5 августа по 5 октября текущего года. Участие в нем могут принять совершеннолетние студенты средних специальных (колледжи) и высших учебных заведений столицы.

Условия весьма простые: всем желающим участникам необходимо отправить заявку на участие с 5 августа по 5 сентября через Google Forms в шапке профиля Instagram @astana_jastary. Затем участнику нужно вакцинироваться в период с 5 августа по 5 октября в любом пункте вакцинации в г. Нур-Султан.

Далее необходимо снять креативный видео-challenge с пункта вакцинации и распространить его среди наибольшего количества молодежи в Instagram и Tik tok.

Обязательно указать под публикациями хэштеги: #stopCovid #молодежьзавакцинацию #nsjastary #astanajastary и один придуманный хэштег для отслеживания количества привлеченных участников в свой индивидуальный челлендж. По завершении конкурса авторы роликов (1, 2, 3 место) с наибольшим количеством последователей получат денежный приз.

С подробными условиями можно ознакомиться в Положении конкурса на страницах в Instagram: @astana_jastary и @ns_jastary, либо обратиться по номеру WhatsApp +77471909693, - сообщил руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Кайрат Камбаров.

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