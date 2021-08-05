В Алматы напали на девушку-таксистку и выбросили ее из машины

Нападавшие задержаны и водворены в ИВС.

В Алматы было совершено нападение на девушку, работающую в такси. Участники разбойного нападения задержаны, сообщает zakon.kz.

3 августа в районе "Халык Арены" было совершено разбойное нападение на таксистку. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемых, ранее судимых за совершение разбоев и грабежей. Нападению подверглась 25-летняя девушка, работающая водителем “Яндекс.Taxi”. Около половины второго ночи она приняла заявку и забрала клиентов, которых надо было отвезти в район “Саяхата”. По ее словам, в машину сели двое нетрезвых парней. Доехав до указанного адреса, один из них набросил на шею девушки удавку. После чего она потеряла сознание и очнулась уже на полу, на заднем пассажирском сиденье, - рассказали в полиции.

Преступники забрали ее банковскую карту и телефон, а затем выкинули из машины в районе микрорайона "Теректы". И только после этого девушке-водителю удалось вызвать полицию.

Прибывшим полицейским она передала приметы подозреваемых.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое мужчин, 1987 и 1998 годов рождения.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 2 п. 3 УК РК.

Подозреваемые водворены в ИВС.

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